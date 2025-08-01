В Новороссийске реконструируют полигон ТКО за 1,2 млрд рублей

Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) на горе Щелба в Новороссийске реконструируют до конца 2025 года за 1,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона..

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Вопрос о ситуации на полигоне подняла местная жительница Яна Паршкова на встрече губернатора Вениамина Кондратьева с активом муниципалитета.

«В Краснодарском крае проживают более 6,5 млн человек, еще 20 млн — приезжают к нам на отдых. Все это серьезно влияет на увеличение объемов мусора, и существующие в регионе полигоны не могут с ним справиться. Благодарен правительству России за поддержку в решении этого вопроса»,— заявил господин Кондратьев.

Работы в рамках инвестиционной программы ведутся с мая 2025 года. В рамках модернизации создадут современный комплекс компостирования и обновят сортировочные мощности. Территорию полигона также расширят для рекультивации основного участка.

Планируется построить две новые карты для размещения отходов общей мощностью 225 тыс. т, участок компостирования мощностью 70 тыс. т в год и модернизировать сортировочный комплекс.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что власти Новороссийска планируют направить почти 8 млн руб. на благоустройство кладбища, расположенного на горе Щелба в районе села Борисовка.

Анна Гречко