Главные новости к утру 6 сентября

Президент США Дональд Трамп сказал, что российско-украинский конфликт может закончиться внезапно. Он также пообещал помочь европейским странам в предоставлении гарантий безопасности Украине.

Министерство обороны США переименовано в Военное министерство. По словам главы ведомства Пита Хегсета, теперь там будут «готовить воинов, а не просто бойцов для обороны».

На ВЭФ-2025 подписаны 353 соглашения на общую сумму 6,51 трлн руб.

Шанхайская организация сотрудничества получила более десяти заявок на вступление, сообщил советник президента Антон Кобяков.

Чукотка стала лидером среди российских регионов по заболеваемости ВИЧ-инфекцией.