Чукотка лидирует по заболеваемости ВИЧ

Первое место в рейтинге российских регионов по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2024 году стала Чукотка, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

Число людей, у которых впервые зафиксировали ВИЧ, на Чукотке составляет 79,1 на 100 тыс. населения. Чаще всего инфекцию также регистрировали в Иркутской области (75,7), Самарской области (73,7), Алтайском крае (71,1) и Кемеровской области (69).

Самая низкая заболеваемость — в Чечне (4,9), Ингушетии (8,2) и Москве (11,3).

