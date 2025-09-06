На ВЭФ подписаны 353 соглашения на сумму 6,5 трлн рублей

Советник президента и ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков сообщил, что в 2025 году участники форума подписали 353 соглашения на общую сумму 6,51 трлн руб.

«Подписано 353 соглашения на общую сумму 6,51 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляю коммерческую тайну»,— сказал Антон Кобяков на пресс-конференции (цитата по ТАСС). Он уточнил, что мероприятия форума посетили 8,4 тыс. участников из 75 стран.

В 2024 году на Восточном экономическом форуме было подписано 292 соглашения на сумму 5,4 трлн руб.