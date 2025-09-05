Трамп: цена за продолжение конфликта на Украине «будет слишком высокой»

Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-украинский конфликт должен быть урегулирован, иначе «цена за него будет слишком высокой». По его словам, завершить боевые действия оказалось «немного сложнее», чем он ожидал.

«Мы собираемся разрешить еще один конфликт, он оказался немного сложнее, чем я думал. Но он будет урегулирован, в противном случае придется очень дорого заплатить»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома). Господин Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине «закончится внезапно».

Президент США также пообещал помочь европейским странам в предоставлении гарантий безопасности Украине. Как добавил Дональд Трамп, Европа хочет, «чтобы это закончилось».