ШОС получила более десяти заявок на вступление

Советник президента России Антон Кобяков сообщил, что Шанхайская организация сотрудничества получила более десяти заявок на вступление. Он уточнил, что организация принимает не всех.

«На вступление в организацию у нас сегодня более 10 заявок, в качестве присоединения наблюдателями или диалоговыми партнерами. Но обратите внимание, принимают не всех»,— сказал господин Кобяков на пресс-конференции в рамках ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

ШОС объединяет десять государств-членов. Еще 14 стран имеют статус партнеров по диалогу, две — статус государства наблюдателя.

