Администрация Сочи исполнила предупреждение УФАС по рекламе автосалонов
Администрация Сочи исполнила предупреждение Краснодарского УФАС России, выданное по вопросам демонтажа рекламных конструкций автосалонов ООО «ГЛ СБСВ-Ключавто», ООО «Ключавто автомобили с пробегом» и ООО «СБСВ-Ключавто ЧЦ-Сочи». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как установило УФАС, конструкции размещались на территории организаций и носили информационный характер, указывая марки автомобилей, которые продавались в автосалонах. Служба выдала администрации Сочи требование до 9 октября 2025 года отменить ранее выданные предписания.
Сейчас предупреждение исполнено, и предписания аннулированы.
