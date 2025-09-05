Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Администрация Сочи исполнила предупреждение УФАС по рекламе автосалонов

Администрация Сочи исполнила предупреждение Краснодарского УФАС России, выданное по вопросам демонтажа рекламных конструкций автосалонов ООО «ГЛ СБСВ-Ключавто», ООО «Ключавто автомобили с пробегом» и ООО «СБСВ-Ключавто ЧЦ-Сочи». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как установило УФАС, конструкции размещались на территории организаций и носили информационный характер, указывая марки автомобилей, которые продавались в автосалонах. Служба выдала администрации Сочи требование до 9 октября 2025 года отменить ранее выданные предписания.

Сейчас предупреждение исполнено, и предписания аннулированы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Управление ФАС по Краснодарскому краю в 2025 году зафиксировало четыре случая нарушений законодательства о рекламе в интернете.

Анна Гречко

