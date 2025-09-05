Треть номерного фонда «Роза Хутора» забронирована на новогодние праздники

Горнолыжники начали заранее планировать зимний отдых в Сочи. По данным пресс-службы курорта «Роза Хутор», на сегодняшний день забронировано около 30% номерного фонда на новогодние каникулы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как сообщил заместитель гендиректора курорта по маркетингу и продажам Рушан Сабиров, туристы чаще выбирают более комфортные категории размещения и удлиняют сроки пребывания. Кроме того, наблюдается рост заблаговременной покупки ски-пассов и билетов на мероприятия.

Господин Сабиров отметил, что в сентябре и октябре также востребован осенний отдых: гости посещают канатные дороги, пешие и велосипедные маршруты, парк водопадов «Менделиха» и питомник перуанских альпак «Пача Мама».

В компании «Дельфин» отмечают, что продажи туров в Красную Поляну в этом сезоне сохраняются на уровне прошлого года. «

«Прироста объемов нет, но это общий тренд, который мы наблюдаем со второго квартала этого года. Сейчас практически во всех отраслях экономики видно отсутствие роста продаж – люди экономят, не тратят лишний раз деньги»,— заявил гендиректор РСТ Сергей Ромашкин.

По данным РСТ, горные курорты Роза Хутор и Красная Поляна ежегодно принимают более 3 млн туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Сочи средняя загрузка средств размещения в августе составила 87%, а в горном кластере — 82%. Сейчас на курорте находятся почти 200 тыс. туристов, власти прогнозируют сохранение аналогичных показателей в сентябре.

Анна Гречко