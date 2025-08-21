Загрузка отелей Сочи превысит 80% в сентябре 2025 года

В Сочи средняя загрузка средств размещения в августе составила 87%, а в горном кластере — 82%. Сейчас на курорте находятся почти 200 тыс. туристов, власти прогнозируют сохранение аналогичных показателей в сентябре, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С начала 2025 года город принял 5,4 млн туристов. Мониторинговые группы продолжают работу по выявлению несанкционированной торговли, нарушений правил купания и экстремальных экскурсионных маршрутов, а за последние две недели из незаконного оборота изъято более 1,6 тыс. л алкоголя.

Средняя стоимость ночи в сочинских отелях выросла по сравнению с прошлым годом на 3–19%, при этом в августе цена составила 6,8 тыс. руб. за ночь, что является одним из самых высоких показателей среди курортов Краснодарского края.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодарский край станет лидером по абсолютному приросту гостиничного фонда в России. К 2030 году в регионе появится 55,5 тыс. новых номеров.

Анна Гречко