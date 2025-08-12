Красная Поляна вошла в топ-10 направлений с резким ростом стоимости проживания

Летом Красная Поляна заняла 10-е место в рейтинге популярных направлений с резким ростом стоимости проживания. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир «Твил.ру», на горнолыжном курорте путешественники бронируют номера в среднем на четыре ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 6,4 тыс. руб.

Первое место занял крымский курорт Черноморское, где средняя цена ночи увеличилась на 52% по сравнению с летом прошлого года. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,7 тыс. руб.

Второе место в рейтинге популярных направлений с резким ростом стоимости проживания летом занял кубанский курорт Бжид, где рост составил 51%. На курорте путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 7 тыс. руб.

Топ-3 замыкает Абрау-Дюрсо, где стоимость проживания в среднем увеличилась на 48%. На курорте Краснодарского края путешественники бронируют номера в среднем на три ночи, средняя стоимость одной из которых составляет 1,1 тыс. руб.

В рейтинг популярных направлений с ростом стоимости проживания летом также вошел еще один населенный пункт Краснодарского края. Шестое место занял Агой, где путешественники бронируют номера в среднем на шесть ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,9 тыс. руб.

Мария Удовик