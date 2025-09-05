Под предлогом покупки жилья в Сочи биробиджанка обманула жителей за 30 млн руб

Жительницу Биробиджана осудили за мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, она совместно с племянником получила от трех горожан 30,78 млн руб., обещая приобрести квартиры на территории Сочи по заниженной цене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Еврейской автономной области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2023–2024 годах фигурантка дела, используя доверительные отношения, ввела потерпевших в заблуждение. Обещанные квартиры приобретены не были, а деньги обвиняемые потратили на личные нужды.

Биробиджанский районный суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и удовлетворил гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба.

Фигурантка подала апелляционную жалобу на приговор суда.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что двое жителей Сочи предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при продаже квартир в строящемся доме. Общий ущерб составил 22,3 млн руб.

Анна Гречко