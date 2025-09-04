В Сочи в суд передали дело застройщиков, подозреваемых в хищении 22 млн рублей

Двое жителей Сочи предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве при продаже квартир в строящемся доме. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2019–2021 годах местные жители 29 и 36 лет заключали договоры с покупателями на приобретение жилья в Адлерском районе, получали денежные средства, но обязательства не выполняли. В результате семь граждан лишились сбережений, общий ущерб составил 22,3 млн руб.

На период расследования один из обвиняемых находился под стражей, второму избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Анна Гречко