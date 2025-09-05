В КубГМУ прогнозируют скорое насыщение медучреждений Кубани специалистами

В Кубанском государственном медицинском университете ожидают, что в ближайшее время медицинские учреждения Краснодарского края будут укомплектованы специалистами. Для этого вводят двойные квалификации и дипломы, а также развивают цифровых помощников для упрощения работы врачей, рассказал директор Института непрерывного образования КубГМУ, доцент кафедры кардиохирургии и кардиологии Александр Богдан, сообщает «РБК Краснодар».

«Проблема не в том, что выпускники или врачи уходят из медицины. Исследования показывают, что как раз подавляющее большинство людей, которые заканчивают медвузы, в медицину идут»,— отметил господин Богдан.

По словам эксперта, цифровые помощники позволяют врачам оказывать больший объем помощи самостоятельно. Кроме того, в крае готовятся к открытию новые медучреждения, включая реабилитационный центр в Динском районе, ввод которого запланирован на 2026 год.

В Краснодаре к текущему сроку также завершат строительство пяти поликлиник, включая детские отделения в поселке Российском и станице Елизаветинской, а также поликлинику на 750 посещений в смену на Ростовском шоссе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что среднемесячная начисленная заработная плата медицинских работников Кубани в первом полугодии 2025 года увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Анна Гречко