Зарплата медиков Кубани выросла на 14% в первом полугодии 2025 года

Среднемесячная начисленная заработная плата медицинских работников Кубани в первом полугодии 2025 года увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что размер зарплаты конкретного сотрудника зависит от объема работы, выслуги лет, квалификационной категории, сложности и качества выполняемых функций.

По данным краевого минздрава, на территории региона строят 52 крупных медицинских объекта, 22 фельдшерско-акушерских пункта и 12 офисов врача общей практики. Для привлечения и удержания специалистов работают 10 медицинских колледжей и 7 филиалов, выпускающих ежегодно более 2 тыс. студентов.

Кроме того, реализуются меры социальной поддержки: предоставление служебного жилья, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выделение земельных участков для индивидуального строительства и ведения хозяйства, участие в льготных ипотечных программах.

Работники медучреждений получают выплаты на первоначальный взнос по ипотеке — до 1,5 млн руб. для врачей, среднего персонала и водителей скорой помощи в Краснодаре.

В рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» за 10 лет в села региона переехали 3,1 тыс. специалистов, а за счет бюджета края приобретено 300 служебных квартир.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае средняя предлагаемая зарплата врачей составляет 81,7 тыс. руб., при этом желаемая — около 100 тыс. руб.

Анна Гречко