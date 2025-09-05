Приближение повторения

Прошлогодняя победительница Открытого чемпионата США Арина Соболенко третий год подряд сыграет в финале американского мейджора. Это выяснилось после того, как первая ракетка мира в трех партиях переиграла американку Джессику Пегулу. В решающем матче соперницей белоруски будет другая представительница США, финалистка Wimbledon этого года Аманда Анисимова, которая также в упорной борьбе справилась с японкой Наоми Осакой.

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

В этом году женские полуфиналы US Open стали настоящим украшением турнира. За одним эффектным розыгрышем следовал другой, эмоции зашкаливали, а победили в обоих случаях теннисистки, которые проиграли первые партии.

Правда, Арина Соболенко во встрече с Джессикой Пегулой до третьего сета могла не доводить, но, поведя в дебюте — 4:2, она неожиданно проиграла четыре гейма подряд. Вторую партию белоруска тоже начала отменно и уже не отдала преимущество, а в решающем сете имела место редкая статистическая особенность. Американка уступила его, хотя отдала на своей подаче лишь четыре очка.

Сделав брейк под ноль в первом же гейме, Соболенко затем столкнулась с большими сложностями и была вынуждена отыгрывать четыре брейк-пойнта, но продемонстрировала в решающие моменты великолепную игру на грани риска.

В итоге — 4:6, 6:3, 6:4, и теперь Соболенко предстоит третий подряд финал US Open, в котором ее соперницей вновь будет американка. Напомним, что прежде, чем победить в прошлом году Пегулу, она сначала уступила Коко Гауфф, а сейчас сыграет с Амандой Анисимовой.

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Противоборство финалистки Wimbledon этого года с экс-первой ракеткой мира Наоми Осакой было еще более напряженным. Японка, которая четырежды побеждала на турнирах Большого шлема, еще ни разу не уступала на них в полуфиналах, и сейчас была близка к тому, чтобы сохранить эту традицию. Первый сет Осака вытащила на тай-брейке, но Анисимова во второй партии ответила тем же. Это позволило ей захватить психологическое преимущество и полностью доминировать в третьем сете. Результат матча, продолжавшегося без малого три часа,— 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3. После поражения Осаки россиянка Екатерина Александрова по итогам US Open впервые станет 11-й ракеткой мира, а вот Мирра Андреева вследствие второго подряд блестящего выступления Аманды Анисимовой на мейджорах не сможет установить личный рейтинговый рекорд, поднявшись на четвертое место в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA), и останется там пятой.

Предсказать победительницу финала крайне трудно.

Соболенко находится в отличной форме, а стиль, позволивший ей одолеть Пегулу, говорит о ее уверенности. Но почти то же самое можно сказать и об Анисимовой, которая во встрече с Осакой неоднократно демонстрировала блестящие удары.

Козырем белоруски, по идее, может стать богатый опыт участия в подобных финалах, в том числе и негативный. Напомним, что в этом году на Australian Open она уступила в финале Мэдисон Кис, а на Roland Garros — Коко Гауфф, в обоих случаях не справившись с психологическими перегрузками. Однако Анисимова имеет явное преимущество в серии личных встреч — 6:3, причем в последний раз она брала верх над Соболенко совсем недавно, в полуфинале Wimbledon, а последовавшее затем унизительное сухое поражение от Иги Швёнтек в лондонском финале, судя по всему, американкой забыто.

Если обе соперницы в субботу выйдут на корт полностью готовые к сражению за титул, этот финал может получиться одним из самых зрелищных за всю историю US Open, но, учитывая нестабильность, свойственную этим двум теннисисткам, может получиться иначе. Как бы то ни было, для Соболенко предстоящий матч имеет огромное значение еще и с точки зрения борьбы за титул первой ракетки мира по итогам года. В случае победы белоруски ее отрыв от ближайшей преследовательницы Иги Швёнтек станет очень значительным, и польке вряд ли хватит времени для его ликвидации.

Евгений Федяков