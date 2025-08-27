Курс на десятку

В третий день Открытого чемпионата США в Нью-Йорке успешно стартовала вторая ракетка России Екатерина Александрова. Уверенно победив Анастасию Севастову из Латвии, она с высокой долей вероятности после завершения турнира поднимется на 11-е место в мировом рейтинге, где еще никогда не была. А вот Диана Шнайдер, которая в прошлую субботу обыграла Александрову в финале турнира в Монтеррее, завершила борьбу после поражения от немки Лауры Зигемунд. У мужчин свою первую победу на турнирах Большого шлема в этом году наконец одержал Роман Сафиуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Александрова

Фото: Mike Stobe / Getty Images Екатерина Александрова

Фото: Mike Stobe / Getty Images

О трудностях, которые бывают, если начинаешь турнир Большого шлема после того, как завоевала титул перед самым его стартом на предыдущем соревновании, Диана Шнайдер знает не понаслышке. В прошлом году накануне Wimbledon она одержала победу в немецком Бад-Хомбурге, после чего не без проблем, но все-таки прошла в Лондоне два круга. Однако сейчас, после субботнего триумфа в мексиканском Монтеррее, Шнайдер не удалось выполнить даже эту программу-минимум. 37-летняя немка Лаура Зигемунд, в карьере которой в последние месяцы наметился ренессанс и возвращение в топ-50 одиночного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), на третьем часу игры оказалась выносливее россиянки и взяла верх в трех партиях. Таким образом, дальнейшее пребывание Шнайдер в первой двадцатке, куда она проникла после мексиканского успеха, оказалось под вопросом.

В отличие от Дианы Шнайдер, ее соперница по монтеррейскому финалу Екатерина Александрова во вторник легко справилась со своей задачей. Ветеран латвийского тенниса Анастасия Севастова, которая в свое время здорово выступала именно на US Open, где дважды (в 2016 и 2017 годах) доходила до четвертьфинала и еще один раз (в 2018-м) — даже до полуфинала, не сумела противопоставить атакующему теннису россиянки ничего существенного. Следующей соперницей Александровой будет не всегда стабильная, но временами опасная китаянка Ван Сиюй.

Тем временем для россиянки наступил весьма благоприятный момент в борьбе за высокие позиции в рейтинге.

Дело в том, что в первом же круге потерпели неудачи две прямые конкурентки Александровой за места в топ-10 и путевки на итоговый турнир WTA — Клара Таусон и Элина Свитолина. Их поражения почти наверняка помогут Александровой через полторы недели подняться с 12-го места, куда она впервые забралась в понедельник, на очередную рекордную для себя 11-ю позицию. Помешать ей в случае своего выхода в полуфинал могут первая ракетка Австралии Дарья Касаткина, швейцарка Белинда Бенчич и американка Эмма Наварро, но такой вариант пока выглядит не очень вероятным. Правда, от Елены Рыбакиной из Казахстана, замыкающей на сегодняшний день первую десятку, Александрова пока отстает довольно значительно. Но если россиянке удастся дойти хотя бы до 1/8 финала US Open, то в ходе азиатской серии у нее могут появиться хорошие варианты побороться за право сыграть на WTA Finals в Эр-Рияде.

На мужском турнире локального успеха добился россиянин Роман Сафиуллин, для которого нынешний сезон пока складывается весьма неудачно. Сломив в пяти партиях сопротивление французского ветерана Гаэля Монфиса, которому на следующей неделе исполнится 39 лет, он впервые выиграл матч на турнирах Большого шлема в этом году. Занимая в январе 60-е место в рейтинге, российский четвертьфиналист Wimbledon 2023 года сейчас опустился на 92-ю позицию, но теперь гарантированно начнет осень в первой сотне. В 1/32 финала Сафиуллин попробует справиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом, которому три года назад в полуфинале турнира в Марселе уступил на двух тай-брейках.

Евгений Федяков