Системная вынужденная ошибка

Главной пятничной неожиданностью на Открытом чемпионате США, продолжающемся в Нью-Йорке, стало поражение Мирры Андреевой от Тейлор Таунсенд. Сильнейшая российская теннисистка, которая занимает в мировом рейтинге пятое место и все еще имеет шансы стать там четвертой, в двух сетах уступила американке, которая, возглавляя парную классификацию, в одиночке находится за пределами первой сотни. Для 18-летней Андреевой это уже не первое подобное фиаско за последние несколько месяцев.

В этом матче все начиналось ожидаемо, а завершилось неожиданно. Поведя в первой партии 2:0, Мирра Андреева не смогла развить свое преимущество, позволила Тейлор Таунсенд постепенно войти в игру, а при счете 5:5 всухую отдала свою подачу, допустив двойную ошибку и не совладав с острыми приемами удачно рисковавшей соперницы. Второй сет получился для россиянки еще более неудачным. Она снова взяла два первых гейма, но в шести остальных лишь дважды сумела довести до счета ровно и в итоге уступила за 1 час 16 минут — 5:7, 2:6.

Андреева явно не справилась как с агрессивностью Таунсенд, которая провела отличный для себя матч, так и с давлением трибун. Характерно, что, как это уже не раз бывало в подобных случаях, 18-летняя россиянка не могла сдержать слез.

Таунсенд, которая на данный момент является первой ракеткой мира в паре, но в одиночке стоит в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) лишь на 139-м месте, взяла реванш за поражение от Андреевой на прошлогоднем грунтовом турнире в Мадриде и всего во второй раз за карьеру вышла в четвертый круг турнира Большого шлема (впервые она сделала это также на US Open в 2019 году). Что касается Андреевой, то ее неудачи в матчах, перед началом которых она считается явным фаворитом, постепенно становятся традиционными. Прежде всего, на память, конечно, приходит еще более сенсационное поражение в четвертьфинале Roland Garros этого года от француженки Лоис Буассон, которая тогда была 361-й в мире и победила — 7:6 (8:6), 6:3. Сценарии того матча и встречи с Таунсенд были во многом схожими, причем в обоих случаях Андреевой приходилось иметь дело с оппонентками, которых бурно поддерживали болельщики.

Таким образом, команде Андреевой, которую возглавляет испанка Кончита Мартинес, пока не удается исправить проблему в подготовке еще совсем юной талантливой спортсменки, связанную с психологической составляющей. Время для решения этого вопроса, безусловно, есть. С подобными сложностями на ранних этапах сталкивались многие теннисные звезды, в том числе швейцарец Роджер Федерер. Но тут требуется очень тонкая настройка, и без помощи квалифицированных специалистов вряд ли можно обойтись. Пока же US Open, на котором Андреева два предыдущих года проигрывала во втором круге, остается для нее самым неудачным турниром Большого шлема.

Впервые не сумев выйти в 1/8 финала на мейджорах в нынешнем сезоне, Андреева тем не менее по-прежнему имеет шансы впервые подняться в рейтинге на четвертое место.

Чтобы помешать ей, американкам Аманде Анисимовой, Джессике Пегуле либо Елене Рыбакиной из Казахстана нужно дойти в Нью-Йорке до финала.

На мужском турнире в пятницу продолжили борьбу испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович, переигравшие соответственно итальянца Лучиано Дардери и британца Кэмерона Норри, а вот шестая ракетка мира американец Бен Шелтон перед началом пятого сета встречи с 37-летним французом Адриан Маннарино был вынужден отказаться от продолжения борьбы из-за травмы плеча. Три российских игрока, продолжающие борьбу в одиночных разрядах, Андрей Рублев, Екатерина Александрова и Анна Калинская, свои матчи 1/16 финала проведут сегодня.

Евгений Федяков