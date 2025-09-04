Лондон аукнулся в Нью-Йорке

В четвертьфинале Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, американка Аманда Анисимова в двух сетах победила польку Игу Швёнтек и взяла реванш за унизительную неудачу в финале Wimbledon, по ходу которого не взяла ни одного гейма. Таким образом, Швёнтек, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), упустила шанс заметно приблизиться к его лидеру белоруске Арине Соболенко. Другой полуфиналисткой в нижней половине женской сетки стала японка Наоми Осака. На мужском турнире первая ракетка мира и прошлогодний чемпион US Open итальянец Янник Синнер уверенно переиграл своего соотечественника Лоренцо Музетти и теперь встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Фото: Mike Frey-Imagn Images / Reuters

Перед началом полуфинала между Игой Швёнтек и Амандой Анисимовой, конечно, было невозможно не вспомнить финал, разыгранный этими теннисистками на Wimbledon. Тогда американка, дебютировавшая в титульных матчах на турнирах Большого шлема, явно перегорела и, не сумев найти внутренних резервов, безвольно уступила всухую. Однако рассчитывать на подобный вариант в Нью-Йорке полька права не имела. При поддержке американской публики Анисимова, теннисистка физически мощная и предельно агрессивная, выглядела для чемпионки US Open 2022 года крайне опасной соперницей, тем более что на пути в четвертьфинал у Швёнтек временами возникали проблемы.

И в этот раз американка вышла на корт совсем в ином психологическом состоянии. Сразу отдав свою подачу, она тут же отыгралась и оставила за собой первую партию за счет брейка в десятом гейме. Примерно так же проходил и второй сет. Швёнтек снова повела с брейком, но ее соперница после завершения четвертого гейма восстановила равновесие, а в восьмом гейме во многом за счет прекрасного острого приема предопределила свою победу — 6:4, 6:3. Выиграв ударами навылет почти в два раза больше очков, чем ее соперница — 23 против 13, Анисимова напомнила, что Швёнтек далеко не всегда справляется с теннисистками атакующего стиля, поймавшими свою игру.

«Я понимала, что с той подачей, которая была у меня сегодня, не смогу победить, ведь принимала Аманда очень агрессивно. На задней линии я чувствовала себя хорошо, но подача стала ключевым фактором»,— отметила Швёнтек.

Потерпев свое самое раннее поражение на мейджорах в этом году, полька в ближайшие недели не сможет навязать первой ракетке мира Арине Соболенко борьбу за лидерство в рейтинге, где белоруска вне зависимости от своего результата на нынешнем турнире будет опережать ее весьма значительно.

Другой полуфиналисткой в нижней половине сетки стала японка Наоми Осака — двукратная (2018, 2020) победительница US Open, взявшая верх над чешкой Каролиной Муховой — 6:4, 7:6 (7:3). Этот успех говорит о том, что у экс первой ракетки мира наладилось хорошее взаимодействие с польским специалистом Томашем Викторовским, который ранее на протяжении нескольких лет успешно работал со Швёнтек и вскоре после Wimbledon вошел в команду Осаки, завершившей сотрудничество с известным французом Патриком Муратоглу. Столь далеко по сетке турнира Большого шлема японка прошла впервые с триумфального для нее Australin Open 2021 года и теперь точно вернется в топ-20.

На мужском турнире вторую пару полуфиналистов составили лидер мирового рейтинга Янник Синнер и Феликс Оже-Альяссим, присоединившиеся к Карлосу Алькарасу и Новаку Джоковичу.

Итальянец, как и ожидалось, без проблем разобрался со своим соотечественником Лоренцо Музетти — 6:1, 6:4, 6:2, а канадец вслед за Александром Зверевым из Германии и Андреем Рублевым справился с еще одним элитным соперником, австралийцем Алексом де Минауром — 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4). Встреча, продолжавшаяся более четырех часов, с точки зрения качества игры смотрелась не очень выигрышно, но для Оже-Альяссима важнее всего был результат. Четыре года спустя, повторив свой лучший результат на US Open, он переместился на десятое место по очкам, набранным с января. Это позволяет канадцу снова реально претендовать на выступление в Турине на итоговом турнире АТР, где он уже играл в 2022 году.

Евгений Федяков