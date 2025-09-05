В Краснодаре возбудили первое на Юге России дело о кредитном мошенничестве через банкротство

На Кубани в конце августа возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который набрал кредиты в нескольких банках, а затем сразу же подал на банкротство, чтобы не возвращать долги.

Доказательную базу собирали сотрудники управления безопасности одного из крупнейших региональных банков Юга России – «Кубань Кредит». Краснодарец в один день обратился за кредитами в шесть крупных финансовых организаций. Используя трехдневную задержку в обновлении данных Бюро кредитных историй (БКИ), он успел получить одобрение и оформить займы на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе банка «Кубань Кредит».

Чтобы не вызывать подозрений, мужчина внёс первые платежи по всем кредитам, а спустя три месяца подал заявление в арбитражный суд о признании себя банкротом, ссылаясь на непосильную долговую нагрузку. И его признали.

«Поведение должника, за короткий промежуток времени подготовившего и направившего в арбитражный суд заявление о признании его банкротом, не может быть признано добросовестным. Само подписание в один день нескольких кредитных договоров говорит о понимании невозможности их обслуживания», — прокомментировал начальник отдела по противодействию мошенничеству банка «Кубань Кредит» Александр Рейнек.

Для борьбы с подобными случаями «Кубань Кредит» уже ужесточил процедуру проверки заёмщиков. В кредитную анкету добавлен пункт об обязанности клиента сообщать о заявках на кредиты в другие банки. Также специалисты «Кубань Кредит» теперь запрашивают данные в БКИ дважды: в день обращения и непосредственно перед выдачей денег.

