Главные новости за 4 сентября. Кавказ

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки магнитудой 3,6 в 18 километрах от Невинномысска в ночь на 4 сентября. Природное явление произошло в 01:32. Очаг располагался на глубине пяти километров. Сила колебаний составила 3,6 балла по шкале магнитуд.

В Изобильненском округе Ставропольского края местная жительница пострадала при падении с гидроцикла. Водитель совершил маневр на слишком большой скорости. Пассажирка водного транспорта упала в воду и получила травму.

Новый регулярный поезд с сообщением между Кисловодском и Самарой будет курсировать раз в четыре дня. Из Самары поезд будет отправляться в 22:46 (по местному времени) – с 22 сентября – из Кисловодска в 01:25 – с 25 сентября. Остановки состав будет делать в Сызрани, Пензе, Ростове-на-Дону, Армавире и других городах и населенных пунктах.

К третьему кинофестивалю FERRUM в 2026 году власти Железноводска запланировали восстановить аварийный Зеленый театр в курортном парке за счет туристического налога.

В Каспийске завершено расследование уголовного дела против сотрудника реабилитационного центра. Чтобы остановить агрессивное поведение пациента, обвиняемый связал его и нанес множественные удары руками по разным частям тела. Мужчина скончался от полученных травм.

В Ставрополе выбран подрядчик для капремонта 11 домов. Контракт превысил 60 млн. руб. Речь идет о зданиях второй половины XX века. Коммуникации этих домов исчерпали запас прочности: крыши текут, проводка нестабильна, трубы изношены.