В Железноводске восстановят аварийный Зеленый театр к кинофестивалю

К третьему кинофестивалю FERRUM в 2026 году власти Железноводска запланировали восстановить аварийный Зеленый театр в курортном парке за счет туристического налога. Об этом рассказал глава города Евгений Бакулин на пресс-конференции ТАСС.

Кроме этого, муниципалитет намерен восстановить Лермонтовский сквер за счет того же налога.

На данный момент в Кисловодске строят новые объекты размещения. Еще пять-шесть санаториев находятся в стадии подготовки к строительству.

Глава города добавил, что в 2026 году в районе курортного озера «Тридцатка» рядом с Ferrum-площадью планируют достроить еще одну гостинцу.

Наталья Белоштейн