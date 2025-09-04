В Ставрополе капитально отремонтируют 11 домов за 60 млн рублей
В Ставрополе выбран подрядчик для капремонта 11 домов. Контракт превысил 60 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Компания «Зенит» приведет в порядок шесть крыш, один фундамент и пять инженерных систем — от отопления до водоотведения.
Как пояснили в пресс-службе регоператора, речь идет о зданиях второй половины XX века. Коммуникации этих домов исчерпали запас прочности: крыши текут, проводка нестабильна, трубы изношены.