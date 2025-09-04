Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ставрополе капитально отремонтируют 11 домов за 60 млн рублей

В Ставрополе выбран подрядчик для капремонта 11 домов. Контракт превысил 60 млн. руб. Об этом сообщает пресс-служба регионального Фонда капитального ремонта.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Компания «Зенит» приведет в порядок шесть крыш, один фундамент и пять инженерных систем — от отопления до водоотведения.

Как пояснили в пресс-службе регоператора, речь идет о зданиях второй половины XX века. Коммуникации этих домов исчерпали запас прочности: крыши текут, проводка нестабильна, трубы изношены.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все