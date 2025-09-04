В Изобильненском округе местная жительница пострадала при падении с гидроцикла
В Изобильненском округе Ставропольского края местная жительница пострадала при падении с гидроцикла. ЧП случилось 23 августа в акватории Новотроицкого водохранилища. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю
Ведомство обратило внимание на публикацию в СМИ, из которой следует, что водитель гидроцикла совершил маневр на слишком большой скорости. Пассажирка водного транспорта упала в воду и получила травму.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).