В Изобильненском округе местная жительница пострадала при падении с гидроцикла

В Изобильненском округе Ставропольского края местная жительница пострадала при падении с гидроцикла. ЧП случилось 23 августа в акватории Новотроицкого водохранилища. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю Фото: СУ СК России по Ставропольскому краю

Ведомство обратило внимание на публикацию в СМИ, из которой следует, что водитель гидроцикла совершил маневр на слишком большой скорости. Пассажирка водного транспорта упала в воду и получила травму.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Мария Хоперская