Сотрудник реабилитационного центра в Каспийске пойдет под суд за смерть пациента

В Каспийске завершено расследование уголовного дела против сотрудника реабилитационного центра, который обвиняется в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пациента. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следователи завершили расследование дела в отношении работника одного из реабилитационных центров города. Ему предъявлены обвинения по статьям о незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Согласно версии следствия, 11 января 2025 года вечером обвиняемый понимал, что пациент центра нуждается в квалифицированной медицинской помощи, однако не обратился в службу скорой помощи. Чтобы остановить агрессивное поведение пациента, сотрудник связал его и нанес множественные удары руками по разным частям тела.

Мужчина скончался от полученных травм.

Предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Тат Гаспарян