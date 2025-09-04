Сотрудник реабилитационного центра в Каспийске пойдет под суд за смерть пациента
В Каспийске завершено расследование уголовного дела против сотрудника реабилитационного центра, который обвиняется в незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пациента. Об этом сообщает СУ СК России по Республике Дагестан.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следователи завершили расследование дела в отношении работника одного из реабилитационных центров города. Ему предъявлены обвинения по статьям о незаконном лишении свободы и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Согласно версии следствия, 11 января 2025 года вечером обвиняемый понимал, что пациент центра нуждается в квалифицированной медицинской помощи, однако не обратился в службу скорой помощи. Чтобы остановить агрессивное поведение пациента, сотрудник связал его и нанес множественные удары руками по разным частям тела.
Мужчина скончался от полученных травм.
Предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.