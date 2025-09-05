В Краснодаре назвали сроки демонтажа ряда зданий в центре города

В Краснодаре до конца 2026 года завершат демонтаж нескольких объектов капитального строительства. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в департаменте строительства администрации города.

Согласно информации ведомства, работы проведут на ул. Рашпилевской, 125 (литеры «Б», «б», «б1», «б2», «б3», «б4», «б5», «б6», «Г», «Г1», «г», «г1», «г2»), ул. Красноармейской, 83 (литеры «Г», «г», «г2», «г3», «г4», «О», «С», «Г4», «Г6»), ул. Комсомольской, 34 (литеры «А», «а1–13»), а также на ул. Буденного, 143 (литеры «Д», «д4», «д5») и ул. Буденного, 140 (литеры «Е», «Г»).

По объекту на ул. Молодежной, 5 (литеры «З», «под/З») демонтаж завершат к концу 2025 года. По другим адресам сроки пока не определены.

В департаменте уточнили, что при выборе подрядных организаций особое внимание уделяют вопросам безопасности. Основными требованиями являются наличие членства в саморегулируемой организации, лицензии Росприроднадзора на обращение с отходами I–IV классов опасности.

Кроме того, значение имеют подтвержденный опыт выполнения подобных работ и соответствующая материально-техническая база. Эти условия обязательны для участников конкурсов на портале госзакупок.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре в ближайшее время планируется демонтаж 97 рекламных конструкций, признанных незаконно установленными.

Анна Гречко