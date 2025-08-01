Почти 100 рекламных конструкций демонтируют в Краснодаре

В Краснодаре в ближайшее время планируется демонтаж 97 рекламных конструкций, признанных незаконно установленными. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов, документ размещен на официальном портале администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Наибольшее количество конструкций — 40 и 39 соответственно — будет убрано в Прикубанском и Карасунском внутригородских округах. В Центральном округе под снос попадут 16 рекламных объектов, в Западном — два. Речь идет о щитах, панно и крышных установках, размещенных без необходимого согласования.

Ранее в Краснодаре уже проводились мероприятия по освобождению территории от самовольных построек. В частности, в апреле была демонтирована незаконная гостиница в Прикубанском округе. Здание находилось в районе железнодорожных путей вблизи Ростовского шоссе и располагалось на участке, отведенном под садоводческое использование.

Вячеслав Рыжков