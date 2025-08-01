Почти 100 рекламных конструкций демонтируют в Краснодаре
В Краснодаре в ближайшее время планируется демонтаж 97 рекламных конструкций, признанных незаконно установленными. Соответствующее постановление подписал глава города Евгений Наумов, документ размещен на официальном портале администрации.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Наибольшее количество конструкций — 40 и 39 соответственно — будет убрано в Прикубанском и Карасунском внутригородских округах. В Центральном округе под снос попадут 16 рекламных объектов, в Западном — два. Речь идет о щитах, панно и крышных установках, размещенных без необходимого согласования.
Ранее в Краснодаре уже проводились мероприятия по освобождению территории от самовольных построек. В частности, в апреле была демонтирована незаконная гостиница в Прикубанском округе. Здание находилось в районе железнодорожных путей вблизи Ростовского шоссе и располагалось на участке, отведенном под садоводческое использование.