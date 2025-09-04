Причиной неприятного запаха в Славянском районе Кубани стал куриный помет

В Славянском районе Краснодарского края причиной жалоб жителей на неприятный запах назвали сельскохозяйственные работы. Как рассказал глава района Роман Синяговский в своем Telegram-канале, запах возник из-за внесения куриного помета на поля в соседнем Красноармейском районе.

Мониторинг проводился по обращениям жителей города Славянска-на-Кубани, а также Прибрежного и Протокского поселений. Специалисты проверили объекты, которые могли бы стать источником запаха на территории района, однако нарушений не выявили. Дополнительная проверка совместно с компетентными органами на смежных территориях показала, что источником стали поля в Красноармейском районе, где вносились органические удобрения.

Информация о результатах обследований направлена в Роспотребнадзор для проведения проверки и принятия мер реагирования.

«Ъ-Кубань» писал, что за 10 лет объемы производства тепличных овощей на Кубани выросли до 109 тысяч тонн. Рост урожайности обеспечивается за счет внедрения современных технологий — компьютерного регулирования внесения удобрений, систем досвечивания и использования высокоурожайных сортов.

Мария Удовик