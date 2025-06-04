На Кубани дефицит квалифицированных кадров в АПК и строительстве достиг 60%

В Краснодарском крае на долю промышленности, строительства и агропромышленного комплекса приходится 60% от общего числа вакансий по рабочим специальностям. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональный кадровый центр службы занятости, совокупная потребность в квалифицированных кадрах в этих отраслях составляет 14,5 тыс. рабочих мест из 24,5 тыс. открытых в рабочем сегменте. В частности, на строительный сектор приходится 5,5 тыс. вакансий, на агропромышленный — 5 тыс., на промышленность — 4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным ведомства, ключевыми факторами, влияющими на рост спроса на рабочих специалистов, остаются реализация масштабных инфраструктурных проектов и динамичное развитие сельского хозяйства. Наиболее востребованными на рынке труда являются слесари, сварщики, каменщики, трактористы, операторы технологического оборудования, виноградари и ряд других специалистов. В службе занятости отмечают, что спрос на квалифицированный труд в этих секторах сохраняется стабильно высоким.

Всего, по информации краевого центра, в базе службы занятости региона размещено порядка 69 тыс. вакансий. Из них около 35% составляют предложения в сфере здравоохранения и образования. В краевых структурах подчеркивают, что программы развития промышленности и аграрного сектора, действующие на федеральном и региональном уровнях, формируют благоприятные условия для трудоустройства и повышения квалификации по рабочим специальностям.

Вячеслав Рыжков