Два беспилотника сбили над Черным морем

Вечером 4 сентября средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппаратов. Два из них сбили над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По информации ведомства, атака произошла в промежутке с 18:30 до 20:10 по московскому времени. Помимо двух беспилотников, сбитых над акваторией, еще один БПЛА был уничтожен над территорией Белгородской области и еще один — над Ростовской областью.

Съемка беспилотников и работы системы ПВО запрещена. Также нельзя подходить близко к подозрительным предметам и поднимать их с земли.

«Ъ-Кубань» писал, что в результате атак БПЛА 3 и 4 сентября в Славянске-на-Кубани повреждено имущество местных жителей по 17 адресам. Пострадавших нет.

Мария Удовик