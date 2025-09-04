В Славянске-на-Кубани после атак БПЛА повреждено имущество по 17 адресам

В результате атак БПЛА 3 и 4 сентября в Славянске-на-Кубани повреждено имущество местных жителей по 17 адресам. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале глава муниципального образования Роман Синяговский.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сейчас в городе перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, а также улица Проточная от Безымянной до Выгонной. На месте падения обломков беспилотников работают сотрудники Росгвардии. Саперы обезвреживают и изымают обломки.

Специалисты комиссии администрации по оценке ущерба проводят обследования. Зафиксированы повреждения окон, кровель, навесов, пострадал один жилой дом и магазин.

Роман Синяговский напоминает, что съемка беспилотников и работы системы ПВО запрещена. Также нельзя подходить близко к подозрительным предметам и поднимать их с земли.

Алина Зорина