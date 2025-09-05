Адлер возглавил топ направлений для длительного отдыха

В сентябре Адлер занял первое место в рейтинге популярных направлений для длительного отдыха. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, на курорте путешественники бронируют номера в среднем на 13 ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Второе место заняла Прасковеевка, где путешественники остаются в среднем на 11 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 4,6 тыс. руб.

Топ-3 популярных направлений для длительного отдыха в сентябре заняла Николаевка. На курорте Крыма путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 2,9 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что загрузка средств размещения в Сочи составляет 86%, а в горном кластере — 68%, с около 184 тыс. отдыхающих на курорте. Осенью в Сочи и на территории Сириус запланированы крупные события, и власти усилят контроль работы служб и безопасности, координируя действия через городской штаб до конца сентября.

Мария Удовик