На Кубани в ближайшие два дня сохранится преимущественно сухая погода

В ближайшие двое суток на Кубани сохранится преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Согласно данным синоптиков, ночная температура воздуха составит +11…16°, а в юго-восточных предгорьях — +8…13°. На Азовском побережье ожидается +13…18°. Днем воздух прогреется до +25…30°.

В горных районах ночью прогнозируют +8…13°, а днем — +14…19°. Ветер северо-восточный 5–10 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с. Осадков не предвидится.

На Черноморском побережье края также будет преимущественно без осадков. Температура ночью опустится до +16…21°,а днем поднимется до +27…32°. Ветер восточный, местами порывы до 14 м/с, а в районе Новороссийска — до 15–20 м/с.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае прогнозируют рост числа экстремальных природных явлений.

Анна Гречко