На Кубани ожидают учащения экстремальных погодных явлений

В Краснодарском крае прогнозируют рост числа экстремальных природных явлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, речь идет о паводках, засухах и штормах, вызванных так называемым «рваным» климатом, при котором экстремальные проявления погоды становятся более частыми.

Последствия паводков 3 августа в Туапсинском районе продолжают ликвидировать. В регионе разрушены четыре моста, введен режим ЧС. Подтоплены около 400 домов и 11 социально значимых объектов.

Ежегодно на Кубани фиксируются засухи. В 2025 году урожай зерновых сократился почти на 30% по сравнению с 2024 годом.

«Интервал между сильными наводнениями на черноморском побережье сократился с 5–10 до 2–3 лет. Климат становится нервным: дожди — ливни, жара — аномально высокая, морозы — экстремальные, ветры — штормовые»,— пояснил господин Голубитченко.

Эколог подчеркнул необходимость готовности к различным природным проявлениям и усиления мер профилактики чрезвычайных ситуаций.

Анна Гречко

