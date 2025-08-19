На Кубани ожидают учащения экстремальных погодных явлений

В Краснодарском крае прогнозируют рост числа экстремальных природных явлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам эксперта, речь идет о паводках, засухах и штормах, вызванных так называемым «рваным» климатом, при котором экстремальные проявления погоды становятся более частыми.

Последствия паводков 3 августа в Туапсинском районе продолжают ликвидировать. В регионе разрушены четыре моста, введен режим ЧС. Подтоплены около 400 домов и 11 социально значимых объектов.

Ежегодно на Кубани фиксируются засухи. В 2025 году урожай зерновых сократился почти на 30% по сравнению с 2024 годом.

«Интервал между сильными наводнениями на черноморском побережье сократился с 5–10 до 2–3 лет. Климат становится нервным: дожди — ливни, жара — аномально высокая, морозы — экстремальные, ветры — штормовые»,— пояснил господин Голубитченко.

Эколог подчеркнул необходимость готовности к различным природным проявлениям и усиления мер профилактики чрезвычайных ситуаций.

Анна Гречко