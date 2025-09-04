Жительнице Сочи грозит до семи лет за оправдание теракта в «Крокусе»

Прокуратура Краснодарского края направила в Южный окружной военный суд дело 20-летней жительницы Сочи, которая в социальной сети поддержала теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по делу жительницы курорта. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета).

По данным следствия, 28 марта 2025 года фигурантка дела опубликовала на своей странице в социальной сети запись, содержащую оправдание терроризма. В публикации обвиняемая выразила поддержку нападению на концертный зал, произошедшему в марте 2024 года.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

«Ъ-Кубань» писал, что Следственное управление СКР по Краснодарскому краю предъявило обвинение 18-летнему местному жителю, а также его 17-летнему знакомому в совершении преступлений террористической направленности. Фигуранты планировали поджог административного здания в станице Кавказской, действуя, по версии следствия, по указанию неустановленного лица, предположительно находящегося на территории Украины.

Мария Удовик