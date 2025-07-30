СКР предъявил обвинение подросткам за подготовку теракта на Кубани

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю предъявило обвинение 18-летнему местному жителю, а также его 17-летнему знакомому в совершении преступлений террористической направленности. Как следует из материалов дела, фигуранты планировали поджог административного здания в станице Кавказской, действуя, по версии следствия, по указанию неустановленного лица, предположительно находящегося на территории Украины. Мотивом стало денежное вознаграждение в размере $700, сообщили в пресс-службе кубанского следкома.

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Следствие полагает, что в период с февраля по май 2025 года старший из обвиняемых вел переписку с куратором в одном из мессенджеров и получил от него инструкции по подготовке поджога. К выполнению задуманного он привлек несовершеннолетнего, после чего в мае фигуранты прибыли на место предполагаемого преступления с зажигательной смесью. Их действия были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ до наступления последствий.

Кроме того, как установлено следствием, за отдельное вознаграждение в 100 тыс. руб. обвиняемый также поджег объект транспортной инфраструктуры на одном из железнодорожных перегонов, получив за это часть оговоренной суммы.

В рамках возбужденного уголовного дела (включающего статьи УК РФ, предусматривающие ответственность за терроризм, покушение на террористический акт и вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления) подозреваемые заключены под стражу. По данным СК, они признали вину. Следственные действия по установлению всех обстоятельств продолжаются.

В Следственном комитете подчеркивают, что действия террористического характера влекут за собой суровое наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы. Особое внимание ведомство обращает на активизацию вербовочной деятельности иностранных спецслужб, в том числе в отношении несовершеннолетних, через цифровые каналы связи.

Вячеслав Рыжков