Запорожская АЭС заключила целевые договоры с 81 студентом СевГУ

Запорожская АЭС заключила целевые договоры о подготовке кадров в Севастопольском государственном университете (СевГУ) с 81 выпускником школ Энергодара. Договоры предусматривают практику на предприятии, трудоустройство после окончания вуза и дополнительную стипендию, сообщает пресс-служба станции.

Студенты прошли летнюю школу «Путь атомщика», конкурсный отбор и вступительные экзамены. Абитуриенты поступили в институт ядерной энергии и промышленности СевГУ на профильные специальности для работы в атомной отрасли.

Цель программы — подготовка квалифицированных специалистов непосредственно для нужд Запорожской АЭС, а также обеспечение практического опыта еще во время учебы.

Анна Гречко