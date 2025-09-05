Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Запорожская АЭС заключила целевые договоры с 81 студентом СевГУ

Запорожская АЭС заключила целевые договоры о подготовке кадров в Севастопольском государственном университете (СевГУ) с 81 выпускником школ Энергодара. Договоры предусматривают практику на предприятии, трудоустройство после окончания вуза и дополнительную стипендию, сообщает пресс-служба станции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Студенты прошли летнюю школу «Путь атомщика», конкурсный отбор и вступительные экзамены. Абитуриенты поступили в институт ядерной энергии и промышленности СевГУ на профильные специальности для работы в атомной отрасли.

Цель программы — подготовка квалифицированных специалистов непосредственно для нужд Запорожской АЭС, а также обеспечение практического опыта еще во время учебы.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что строительство АЭС на территории Краснодарского края в настоящее время не планируется.

Анна Гречко

Новости компаний Все