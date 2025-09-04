На Кубани продажи автомобилей с начала года упали на 25%

Краснодарский край за семь месяцев 2025 года показал снижение продаж автомобилей на 25%. При этом падение кредитных продаж автомобилей в регионе за этот период составило 48%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в компании «Бакра 2.0».

Как отмечает директор по развитию сети автомобильных дилерских центров «Бакра 2.0» Александр Загорулько, основной причиной снижения продаж можно назвать политику Центробанка РФ, которая остается направленной на снижение потребительского спроса. «Почти все отрасли отмечают схожую с автомобильной динамику. Это заставляет игроков внутри снижающегося рынка конкурировать более ожесточенно. Многих объединяет единая цель "выжить" и дождаться более благоприятных условий на рынке»,— комментирует эксперт.

По оценкам господина Загорулько, в 2025 году довольно сильно изменились доли кредитных сделок между новыми машинами и автомобилями с пробегом. Такие автопроизводители как Lada, GWM (Haval, Tank), Chery, Geely, Changan, включили программы поддержек и субсидирования кредитных продаж для удержания объемов реализаций и минимизации падения. Однако кредитование автомобилей с пробегом субсидировать некому, и ставки в этом сегменте для конечных потребителей значительно выше.

«В 2024 году из ста процентов автомобилей, проданных в кредит на территории Краснодарского края, новые занимали лишь 40%, в то время как в первом полугодии 2025 года доля новых автомобилей из всех проданных в кредит достигла 70%»,— отметил Александр Загорулько.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае за 8 месяцев 2025 года приобрели 25,4 тыс. новых легковых автомобилей, в лизинг новых «легковушек» оформили около 10 тыс. штук.

Андрей Пугачев