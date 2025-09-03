На Кубани с начала года в лизинг оформили 10 тысяч новых легковых автомобилей

В Краснодарском крае за 8 месяцев 2025 года приобрели 25,4 тыс. новых легковых автомобилей, в лизинг новых «леговушек» оформили около 10 тыс. штук. Такие данные «Ъ-Кубань» привели в компании «Интерлизинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как отмечает региональный директор «Интерлизинга» в ЮФО и СКФО Игорь Тисленко, главными драйверами в 2025 году стали традиционная субсидия Минпромторга, скидки от производителей для лизинговых компаний, а также растущее понимание и запрос на оптимизацию расходов бизнеса, что, по мнению эксперта, безусловно, относится к механизму приобретения автомобиля в лизинг.

«И без того высокая доля легкового транспорта в нашем портфеле в ЮФО за первые 8 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4% и составила 33.7%, что на фоне общего охлаждения рынка можно считать серьезным приростом»,— комментирует господин Тисленко.

По данным Минпромторга, за первое полугодие 2025 года продажи новых автомобилей в России снизились на 26% в годовом выражении и составили 526.7 тыс. единиц. Среди лидеров продаж традиционно Lada, последующие девять мест в ТОП-10 занимают китайские производители, такие как Chery, Haval, Geely, Changan и другие.

Как отмечает Игорь Тисленко, на вторичном рынке несколько иная ситуация — продажи легковых автомобилей с пробегом в России за первую половину 2025 года снизились только на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2024-го и составили 2.73 млн штук. Спрос сдерживается дорогими кредитами и укрепляющимся рублем. Среди марок на вторичном рынке также лидирует Lada. За ней следует Toyota и корейские Kia и Hyundai. Замыкает пятерку лидеров Nissan.

«Спрос на лизинг автомобилей с пробегом также стабильно высок, что, в том числе, связано со снижением требований к автомобилям вторичного рынка»,— комментирует эксперт.

Андрей Пугачев