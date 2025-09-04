Полиция изъяла 3 тонны подпольного алкоголя на Кубани

Полицейские Краснодарского края изъяли более трех тонн нелегального алкоголя у двух жителей Темрюкского района, подозреваемых в незаконном производстве спиртных напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главного управления МВД провели обыски в домах 40-летнего жителя Темрюка и 51-летнего жителя станицы Старотитаровской. Мероприятия проходили в рамках сопровождения уголовного дела по статье о незаконном производстве этилового спирта.

В ходе осмотра хозяйственных построек и гаража оперативники обнаружили специальное оборудование для изготовления спиртных напитков, этикетки и черновые записи. Полицейские конфисковали вино, чачу и коньяк общим весом свыше трех тонн.

Изъятый алкоголь передан на ответственное хранение. По факту проводится проверка.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд оставил под стражей до 4 октября 2025 года вторую обвиняемую по делу об отравлении людей контрафактным алкоголем в Сириусе. После употребления суррогатного алкоголя скончались более 10 жителей разных регионов страны.

Мария Удовик