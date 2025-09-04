Оперштаб Кубани опроверг фейк о масштабе разлива нефти в Новороссийске

В ряде СМИ и в сети распространялась информация о том, что площадь разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря около Новороссийска якобы достигла 350 кв. км. Как сообщает региональный оперштаб со ссылкой на ГУ МЧС по Краснодарскому краю, реальная площадь загрязнения составила всего 0,35 кв. км — в тысячу раз меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Утечка нефти произошла 29 августа на глубинном терминале неподалеку от Новороссийска. Аварийные службы оперативно установили боновые заграждения, внесли сорбенты и собрали около 150 куб. м эмульсии — смеси воды с нефтепродуктами и сорбентами.

Акваторию и прибрежную зону от места аварии до заповедника Большой Утриш обследовали на предмет возможного загрязнения. Работы по ликвидации разлива завершились 30 августа, мониторинг экологической обстановки продолжается.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что загрязнений береговой полосы рядом с морским терминалом Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) после разлива нефти не выявлено.

Анна Гречко