В Краснодаре просмотры объявлений о сдаче квартир выросли на 26,3%

В августе 2025 года число просмотров объявлений о долгосрочной аренде квартир в Краснодаре выросло на 26,3% по сравнению с июлем. При этом большинство арендаторов готовы платить больше за жильё с необходимой бытовой техникой, сообщается в исследовании «Яндекс Аренды» и «Яндекс Маркета».

В целом по России 69% арендаторов готовы доплачивать за квартиры с техникой. Чаще всего речь идет о сумме до 10% — такой вариант выбрали 56% респондентов с опытом найма жилья. Каждый третий готов добавить 10–20%, а 8% допускают расходы свыше пятой части аренды.

Почти половина опрошенных (44%) выбирают квартиры с телевизором, интернетом и кондиционером, 33% ориентируются на плиту, холодильник и стиральную машину, а 10% — на посудомоечные машины и элементы «умного дома». Наиболее востребованная техника — холодильник (81%), микроволновка (67%) и стиральная машина (45%).

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что летом 2025 года жители Краснодарского края чаще бронировали посуточные квартиры: рост к предыдущему году составил 10%. Количество доступных квартир увеличилось на 20%, загородных домов — на 28%

Анна Гречко