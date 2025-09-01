За год количество летних бронирований квартир среди кубанцев выросло на 10%

Этим летом жители Краснодарского края чаще бронировали посуточные квартиры: рост к 2024 году составил 10%. Количество доступных квартир увеличилось на 20%, загородных домов — на 28%, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе платформы «Авито Путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самыми активными путешественниками стали москвичи и жители Московской области (18% всех бронирований). В лидерах также Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), Свердловская область, Краснодарский край и Башкортостан (по 3%). По сравнению с прошлым летом количество бронирований квартир выросло на 30%. Наибольшей популярностью пользовались Санкт-Петербург и Ленинградская область (10,4%), Краснодарский край (10,1%), Москва и Московская область (9%) и Татарстан (6%).

Рост бронирований отмечался во всех регионах-лидерах: Крым — +119%, Свердловская область — +55%, Дагестан — +48%, Ставрополье — +47%, Волгоград — +46%, Нижегородская область — +38%, Калининград — +36%. Средняя стоимость аренды квартиры составила 4,2 тыс. руб. за сутки. Дешевле всего было в Воронежской (3,2 тыс. руб.) и Ростовской областях (3,4 тыс. руб.), Дагестане, Новосибирской и Самарской областях (3,6 тыс. руб.).

В загородной аренде бронирования выросли на 90%. Лидеры сезона: Краснодарский край (13%), Карелия (12%), Крым (7%), Республика Алтай и Дагестан (по 5%). В Крыму бронирования выросли в 2,9 раза, в Республике Алтай и Ставропольском крае — в 2,2 раза, в Татарстане — 2,1 раза, в Дагестане — 2 раза. Предложение загородных объектов увеличилось на 30%: Карачаево-Черкесия +54%, Татарстан +51%, Адыгея +46%, Санкт-Петербург и Ленинградская область +44%. Самые дешевые объекты среди топ-15: Бурятия — 4,8 тыс. руб., Крым — 6,4 тыс. руб., Алтай и Ставрополье — по 7,1 тыс. руб., Дагестан — 7,3 тыс. руб., Карачаево-Черкесия — 7,4 тыс. руб.

«Летом россияне чаще всего снимали однокомнатные квартиры — 45%. Студии — 28%, двухкомнатные — 23%, объекты с тремя комнатами и более — чуть более 4%. В сегменте загородного жилья лидируют дома — более 80% бронирований, дачи брали каждый десятый»,— сообщил директор «Авито Путешествий» Артем Кромочкин.

Мария Удовик