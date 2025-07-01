Осуждены фигуранты дела о растрате при покупке паромов для Керченской переправы

Московский городской суд вынес приговор бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, признав его виновным в хищении средств у банка «Интеркоммерц» и растрате при закупке паромов для Керченской переправы. Иванов приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима, штрафу в размере 100 млн руб., а также лишен государственных наград и звания Заслуженного строителя РФ, пишут «Известия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второй фигурант дела, экс-заместитель Иванова Антон Филатов, осужден на 12,5 лет лишения свободы и оштрафован на 25 млн руб. Ожидается, что защита обоих осужденных обжалует приговор.

Гособвинение ранее запрашивало для Иванова 14,5 года заключения, а для Филатова — 14 лет. Следствие полагает, что они участвовали в преступной схеме по хищению средств при приобретении судов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для обеспечения функционирования Керченской переправы.

Кроме того, Иванов проходит обвиняемым по другому эпизоду, касающемуся получения взятки в размере 1,185 млрд руб. По версии следствия, он вступал в сговор с представителями подрядных организаций, работавших на объектах Минобороны, и обеспечивал заключение контрактов в обмен на вознаграждение. Бывший чиновник был задержан в апреле 2024 года, а итоговое обвинение по делу было утверждено в январе 2025 года.