Афганский бизнес в России собрал помощь пострадавшим от землетрясения землякам

Работающие в России афганские бизнесмены собрали гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения Афганистане. Сейчас решается вопрос о ее отправке, рассказал посол страны в РФ Хассан Гуль Хассан.

По его словам, помощь собрали в Краснодаре и Москве, уже согласована возможность получения виз в Афганистан для ее доставки. Кабул готов предоставить визы, как только Москва оформит соответствующий запрос, сообщил «РИА Новости» посол на ВЭФ.

1 сентября в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,0. Его очаг находился почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. В результате погибли более 2 тыс. жителей, пострадали как минимум 3 тыс. Страны Европы направили Афганистану €1 млн и 130 тонн гумпомощи.