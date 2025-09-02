ЕС направит Афганистану €1 млн и 130 тонн гумпомощи

После землетрясения в Афганистане страны Евросоюза направили €1 млн на экстренную гуманитарную помощь партнерам, которые сейчас работают на месте катастрофы. Также из собственных запасов страны ЕС выделят 130 тонн гуманитарной помощи, сообщили на сайте Еврокомиссии.

«(Гуманитарная помощь.— “Ъ”) в себя предметы первой необходимости, такие как палатки и другие предметы временного проживания, одежду, медикаменты и средства для очистки воды. Грузы будут доставлены двумя финансируемыми ЕС гуманитарными рейсами, которые должны прибыть в Кабул в конце этой недели»,— отметили в сообщении ЕК.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 1 сентября. Его очаг находился на глубине 8 км, почти в 200 км от Кабула. После было зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 4,5 до 5,2. Число жертв землетрясения превысило 1,4 тыс., пострадало более 3,1 тыс. человек.