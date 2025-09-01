В результате землетрясения в Афганистане погибло 20 человек

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на востоке Афганистана вблизи границы с Пакистаном. Как сообщает BBC со ссылкой на местные источники, в результате стихийного бедствия погибло 20 человек, а более 100 получили ранения. При этом, по оценкам Геологической службы США «число погибших может исчисляться сотнями».

На рост количества жертв влияет тот факт, что «районы, пострадавшие от стихийного бедствия, находятся в труднодоступной местности», они заселены скотоводами, чьи дома «не являются сейсмоустойчивыми».

Эпицентр землетрясения, произошедшего в ночь на 1 сентября в 23:47 по местному времени, находился на глубине 8 км, примерно в 200 км от столицы Афганистана Кабула и 400 км от столицы Пакистана - Исламабада. После основного толчка зарегистрированы три афтершока магнитудой от 4,5 до 5,2.

Влад Никифоров