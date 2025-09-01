Афганистан обратился к России за помощью в устранении последствий землетрясения

Афганские власти по линии МЧС обратились к России за помощью после землетрясения. Землетрясение ночью 1 сентября унесло жизни более 800 человек, примерно 3 тыс. жителей восточных и центральных провинций Афганистана пострадали

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов сообщил «РИА Новости», что запрос афганских властей уже в работе. Господин Кабулов отметил, что пока нет данных о пострадавших россиянах, но вероятность их присутствия в затронутых районах невелика.

В районах бедствия продолжаются спасательные операции. Местные власти сообщают, что вызванные землетрясением оползни заблокировали дороги в уезды Мазар, Чауки и Нургуль в провинции Кунар.