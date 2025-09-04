В Новокубанске открыли центр единоборств «Патриот»

В Новокубанске состоялось открытие центра единоборств «Патриот». В церемонии приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, замминистра физической культуры и спорта Краснодарского края Кирилл Липчиу, депутат Госдумы и заместитель атамана войска Дмитрий Пирог, а также глава муниципалитета Александр Гомодин, сообщили в администрации региона.

Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Новый спортивный объект построен по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». По словам Александра Власова, почти 70% жителей Новокубанского района занимаются физкультурой и спортом, что выше среднекраевых показателей. Здесь развивается 15 видов спорта, среди которых наиболее популярны самбо и дзюдо.

Сейчас у спортсменов разных возрастов появилось место для регулярных тренировок. На открытии с показательными выступлениями выступили победители и призеры соревнований.

В ходе визита Александр Власов и Дмитрий Пирог посетили казачьи клубы, спортивные объекты и штаб районного общества, встретились с казаками, участниками СВО, тренерами и воспитанниками. В районе действуют девять первичных казачьих обществ численностью свыше 1 тыс. человек, местное отделение Союза казачьей молодежи объединяет около 4 тыс. участников.

Кроме того, большое внимание уделяется военно-патриотической и допризывной подготовке, в школах создано 174 казачьих класса. Также работают четыре спортивно-патриотических клуба.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае открыли 12 новых школ к 1 сентября.

Анна Гречко