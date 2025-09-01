На Кубани открыли 12 новых школ к 1 сентября

В Краснодарском крае 1 сентября открыли 12 школ. Губернатор региона посетил одно из новых учебных заведений в Краснодаре — школу № 79 на улице Штурвальной. Она рассчитана на 1,8 тыс. мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Общая вместимость новых школ в регионе составляет 12,2 тыс. мест. Семь из них находятся в Краснодаре, по одной — в Горячем Ключе и Сочи, а также в Динском, Крымском и Тбилисском районах.

В новом филиале школы № 79 в краевом центре 63 класса, в том числе 13 первых и один коррекционный. Все дети учатся в одну смену. Объект является одним из крупнейших заведений в ЮФО. Педагогический состав включает 91 человека, 15 из них — молодые специалисты.

Всего в новом филиале школы 89 кабинетов. Они оснащены современным оборудованием. Также есть цифровые лаборатории, мобильные лингафонные комплексы и компьютеры. Для каждого класса предусмотрена отдельная гардеробная. В здании есть медицинский и информационно-библиотечный блок, два актовых зала почти на 1 тыс. мест со светодиодными экранами, световым и звуковым оборудованием. Спортивный комплекс включает зал самбо, три спортивных зала, гимнастический и тренажерный. Технологический блок с кабинетами оснащен инструментами для обучения кулинарии, швейному делу и техническому труду.

Алина Зорина