С морского дна в Анапе подняли 337 мешков с мазутом
Водолазы достали со дна моря в Анапе 337 мешков с нефтепродуктами в период с 25 августа по 3 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
Сейчас работы по очистке морского дна от мазута ведутся в поселке Джемете. На месте находятся сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.
Вчера, 3 сентября, водолазы в районе пирса собрали 15 мешков замазученного грунта.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Темрюкском районе Краснодарского края нашли новые выбросы фрагментов мазута. Устанавливается их происхождение.