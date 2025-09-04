С морского дна в Анапе подняли 337 мешков с мазутом

Водолазы достали со дна моря в Анапе 337 мешков с нефтепродуктами в период с 25 августа по 3 сентября. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Сейчас работы по очистке морского дна от мазута ведутся в поселке Джемете. На месте находятся сотрудники МЧС России, аварийно-спасательного отряда «Кубань-СПАС» и Морской спасательной службы.

Вчера, 3 сентября, водолазы в районе пирса собрали 15 мешков замазученного грунта.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Темрюкском районе Краснодарского края нашли новые выбросы фрагментов мазута. Устанавливается их происхождение.

Алина Зорина